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Быстро и просто: Юлия Высоцкая поделилась рецептом творожных рогаликов

Насколько они будут сладкими - решайте сами.

Быстро и просто: Юлия Высоцкая поделилась рецептом творожных рогаликов
Дети часто не хотят есть творог, а вот рогаликами полакомятся с удовольствием. Фото: Global Look Press

Кулинарный проект актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой «Едим дома» опубликовал рецепт творожных рогаликов. Если приготовить это лакомство самому, как считает жена режиссера Андрея Кончаловского, то оно будет гораздо вкуснее, чем магазинная сдоба.

Ингредиенты:

450 граммов муки;

350 граммов творога;

180 граммов сливочного масла;

половина чайной ложки соды;

щепотка соли и сахар по вкусу.

Для начала нужно нарезать масло на кубики (или натереть на терке) и смешать с творогом. Добавляем в эту массу муку, соль и соду, а затем замешиваем тесто — руками или в миксере. Раскатываем его в пласт толщиной в треть сантиметра, и вырезаем ровный круг с помощи тарелки. Получившийся «блин» посыпаем сахаром и разрезаем на восемь равных долей. Каждый такой кусочек скручиваем в рогалик. После чего, заготовку можно окунуть в сахар и выложить их на противень.

Выпекать следует при температуре 180 градусов 25–30 минут — до появления золотистого цвета. И домашняя вкуснятина к чаю готова!

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