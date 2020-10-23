Быстро и просто: Юлия Высоцкая поделилась рецептом творожных рогаликов

Кулинарный проект актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой «Едим дома» опубликовал рецепт творожных рогаликов. Если приготовить это лакомство самому, как считает жена режиссера Андрея Кончаловского, то оно будет гораздо вкуснее, чем магазинная сдоба.

Ингредиенты:

450 граммов муки; 350 граммов творога; 180 граммов сливочного масла; половина чайной ложки соды; щепотка соли и сахар по вкусу.

Для начала нужно нарезать масло на кубики (или натереть на терке) и смешать с творогом. Добавляем в эту массу муку, соль и соду, а затем замешиваем тесто — руками или в миксере. Раскатываем его в пласт толщиной в треть сантиметра, и вырезаем ровный круг с помощи тарелки. Получившийся «блин» посыпаем сахаром и разрезаем на восемь равных долей. Каждый такой кусочек скручиваем в рогалик. После чего, заготовку можно окунуть в сахар и выложить их на противень.

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Выпекать следует при температуре 180 градусов 25–30 минут — до появления золотистого цвета. И домашняя вкуснятина к чаю готова!