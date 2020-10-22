Проще не бывает: Высоцкая обнародовала рецепт ленивых хачапури

На пирог идет всего пять ложек муки.

Для тех, кто не является фанатом кулинарии, но любит вкусно покушать, Юлия Высоцкая обнародовала рецепт ленивых хачапури. Еще одна приятная новость – на пирог идет минимум муки.

больше по теме Ольга Бузова в припыленно-розовом платье с английским воротником отметилась на шоппинге Звезда приобрела немало брендовых вещей.

Итак, возьмите 200 граммов сыра, столько же сметаны, 2 куриных яйца, половинку чайной ложки соды и столько же соли, 5 столовых ложек муки, 3 веточки зеленого лука.

Тертый сыр смешиваем с яйцами, сметаной, луком, мукой, солью, содой. Наливаем на сковороду немного растительного масла, добавляем чуть-чуть сливочного, хорошенько нагреваем, выкладываем однородно массу, разравнивая лопаточкой, и выпекаем с двух сторон по пять минут. Пирог должен получиться румяным. Готово!