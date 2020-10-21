Просто и быстро: рецепт итальянского яблочного пирога от Наталии Антоновой

Наталия Антонова – не только актриса, но и домашний кулинар. Ее рецепты с удовольствием используют многие фанаты. Способами приготовления она делится в своем Instagram. На этот раз Антонова решила рассказать, как приготовить итальянский яблочный пирог. По ее словам, рецепт простой, а испечь сладость можно очень быстро.

Ингредиенты:

300 гр муки в/с, 120 гр сливочного масла комнатной температуры, 1 яйцо, 130 гр сахара, 1 ч.л разрыхлителя, 10 гр ванильного сахара. Для начинки: 3 больших яблока, 1/2 ч.л корицы, 50 гр сахара, сок половины лимона.

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Способ приготовления:

К очищенным и нарезанным яблокам добавить сахар, корицу и лимонный сок. Тушить в сковороде до испарения жидкости. Для теста смешать все сухие ингредиенты: муку, сахар, разрыхлитель, добавить разболтанное яйцо и сливочное масло. Перетереть руками в крошку. Если тесто липнет, добавить муки, чтобы получилась крошка. Дно разъемной формы застелить пергаментом и выложить половину крошки, а затем всю начинку. Сверху распределить остальную часть теста. Выпекать в разогретой духовке при 180 C около 40 минут.