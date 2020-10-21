С мясом и горчицей: Высоцкая дала рецепт хрустящих пирожков, от которых сложно оторваться

«Смертельный номер, лучше не пробовать», — презентовала свои пирожки с мясом Юлия Высоцкая на канале «Едим дома!» Актриса убеждена, что, попробовав их раз, забыть про них будет сложно.

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Итак, если вы все-таки решили рискнуть и приготовить хрустящие пирожки, подготовьте один пласт бездрожжевого слоеного теста, одно яйцо, чайную ложку муки и столько же оливкового масла.

В начинку отправится 200 граммов телятины и столько же свинины, 85 граммов сыра, одна луковица, чайная ложка дижонской горчицы, четверть чайной ложки смеси перцев молотой, половинка чайной ложки соли (Юлия использует морскую).

Духовой шкаф необходимо заранее разогреть на 180 градусах. Мясо и лук перекрутить в мясорубке, сыр крупно натереть и смешать его с фаршем, горчицей, солью, перцем.

Слепить пирожки, смазать их яйцом, разложить по противню, застеленному кулинарной бумагой, пропитанной маслом. Запекать минут 20-30.