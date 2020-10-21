Какое будущее ждет младшего сына Рудковской и Плющенко – Арсения: видеопредсказание
Видео
#FreeBritney: что на самом деле случилось с Бритни Спирс
Видео

Вкусно и натурально: шеф Ивлев дал рецепт простого творожного завтрака с желе

Телеповар использовал также сметану и фрукты.

Вкусно и натурально: шеф Ивлев дал рецепт простого творожного завтрака с желе
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-канала Ivlev Chef

Телеповар Константин Ивлев сообщил на своем YouTube-канале Ivlev Chef: «Друзья, пришло время вкусных и натуральных завтраков!» И поделился рецептом творожной сладкой закуски с желе.

Он использовал 150 граммов творога 5%, 30 граммов сметаны 20%, столовую ложку сахарной пудры, 1 грамм мяты, цедру лайма (по вкусу), 80 граммов фруктового желе в виде сухого полуфабриката, половинку апельсина, 80 миллилитров сока апельсина, сок лайма по вкусу, 10 граммов желатина. Ивлев уточнил, что фрукты можно заменить на любые другие.

Константин Ивлев
Константин Ивлев. Кадр из YouTube-канала Ivlev Chef

Срезать с апельсина кожуру, взять с него только мякоть (филе), из жмыха фрукта и срезанных кусочков отжать сок. С лайма снять цедру (его можно заменить на лимон или грейпфрут), выжать по желанию сок. Смешать, вылить в кастрюльку, добавить сахарную пудру и желатин. Размешать, поставить на плиту, чуть потомить. В форму для желе разложить кусочки апельсина, разлить в них сок с желатином, поставить минут на 40 в холодильник застывать.

Творог положить на тарелку, сверху разложить желе, потом сметану, затем присыпать сахарной пудрой, цедрой лайма, листочками мяты.

Тэги

вкусные рецептызавтракКонстантин ИвлевКулинарные рецептыприготовление завтракаРецептырецепты звездтворог