Вкусно и натурально: шеф Ивлев дал рецепт простого творожного завтрака с желе

Телеповар Константин Ивлев сообщил на своем YouTube-канале Ivlev Chef: «Друзья, пришло время вкусных и натуральных завтраков!» И поделился рецептом творожной сладкой закуски с желе.

Он использовал 150 граммов творога 5%, 30 граммов сметаны 20%, столовую ложку сахарной пудры, 1 грамм мяты, цедру лайма (по вкусу), 80 граммов фруктового желе в виде сухого полуфабриката, половинку апельсина, 80 миллилитров сока апельсина, сок лайма по вкусу, 10 граммов желатина. Ивлев уточнил, что фрукты можно заменить на любые другие.

Срезать с апельсина кожуру, взять с него только мякоть (филе), из жмыха фрукта и срезанных кусочков отжать сок. С лайма снять цедру (его можно заменить на лимон или грейпфрут), выжать по желанию сок. Смешать, вылить в кастрюльку, добавить сахарную пудру и желатин. Размешать, поставить на плиту, чуть потомить. В форму для желе разложить кусочки апельсина, разлить в них сок с желатином, поставить минут на 40 в холодильник застывать.

Творог положить на тарелку, сверху разложить желе, потом сметану, затем присыпать сахарной пудрой, цедрой лайма, листочками мяты.