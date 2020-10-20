Вспомним СССР: Высоцкая поделилась простым рецептом печений «из мясорубки»

«Печенье из мясорубки» предложила приготовить Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» Десерт знаком многим людям, которые жили в эпоху СССР, ведь тогда его пекли многие хозяйки. И это не удивительно, поскольку его состав невероятно прост: ингредиенты можно найти в холодильнике практически любой женщины.

Нужно взять 420 граммов муки, 150 граммов сахара, 150 граммов сливочного масла, 2 яйца, половинку чайной ложки соды, столько же ванильного экстракта, четверть чайной ложки соли (актриса брала морскую).

Духовку разогреваем заранее до 180 градусов. Смешиваем муку, соду и соль. Сахарный песок растираем добела с мягким маслом, вбиваем по очереди яйца, высыпаем столовую ложку муки с содой, вливаем экстракт ванили и замешиваем при помощи венчика. Потихоньку продолжаем добавлять муку, замешивая. Лепим из теста колобок, помещаем в пленку и отправляем в морозильную камеру минут на 15–20.

Подмороженное тесто пропускаем через мясорубку, берем небольшие кусочки и раскладываем на подносе, застеленному кулинарной бумагой. Запекать минут 15–18 до готовности.