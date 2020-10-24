Курочка фахита к ужину и другие вкусные рецепты, чтоб согреться

Последний кленовый лист в грустном танце лег на землю… Так, отставить хандру и бегом на кухню!

Курочка фахита к ужину

Много белка и очень мало углеводов — отличная идея для приверженцев правильного питания из мексикано-техасской кухни.

НАДО (на 3 порции): 3 куриных филе · соль · смесь специй для фахита* · 1 луковица · 1 сладкий перец · немного растительного масла.

ГОТОВИМ:

Духовку включаем разогреваться до 200 °С. Перец режем полосками, луковицу — полукольцами. Томим на сковороде в небольшом количестве масла до мягкости, посолив и сдобрив смесью специй для фахита. Острым ножом формируем в филе кармашек, солим со всех сторон. Помещаем в кармашки обжаренные лук и перец. Посыпаем филе смесью специй для фахита со всех сторон, прихлопываем. Обжариваем филе на сковороде до приятной румяности. В той же сковороде (сняв ручку, если она с пластиковым покрытием) ставим в духовку на 20 минут. Подаем со свежими овощами или любым гарниром.

*Купите готовую в супермаркете (ищите надпись «Fajita» на упаковке) или сделайте сами. Надо смешать по 1 ч. ложке порошка чили, паприки, чесночного порошка, зиры плюс 1/2 ч. ложки орегано и 1/4 ч. ложки молотого черного перца.

«Картофельные пальцы» из вчерашнего пюре

НАДО (на 4 порции): 500 г холодного картофельного пюре · 100 г сыра чеддер (можно и сулугуни, но чеддер в данном случае больше подходит из-за ярко-желтого цвета) · черный перец · пучок любой зелени · 1 яйцо · панировочные сухари · 3 ст. ложки муки · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Тестируем пюре: если оно суховатое и ломкое, делаем его более эластичным, капнув немного молока. Кладем в него мелко нарезанную зелень, перемешиваем. Яйцо взбиваем в мисочке, в две другие насыпаем муку и сухари. Чеддер нарезаем брусочками сантиметров по 6 — 7. Берем ложкой пюре, формируем шарик, плющим его в овал. Укладываем в серединку брусок чеддера и лепим цилиндр — так чтобы сыр со всех сторон был покрыт пюре. Панируем цилиндр в муке, затем окунаем в яйцо и, наконец, панируем в сухарях. Повторяем, пока не кончатся пюре и сыр. Масло разогреваем на сковороде и обжариваем со всех сторон (если не жалко масла, можно и во фритюре) до румяного оттенка. Подаем как самостоятельное блюдо со сметаной, белым йогуртом или любым соусом.

Шоколадное печенье

Бывало, захочется печенья, но почитаешь состав магазинного и передумаешь. Другое дело — печенье домашнее, выпеченное с любовью, без маргарина и химических добавок.

НАДО (на полтора противня, примерно 25 печений): 2 яйца · 50 г какао-порошка (натурального, не растворимого для напитков) · 100 г сливочного масла · 150 г муки · 160 г сахара · 10 г ванильного сахара · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · кусочки темного шоколада (по желанию).

ГОТОВИМ: