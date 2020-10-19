Новый способ фаршировки: Высоцкая дала рецепт перца с пряным творогом

Многие давно оценили вкус фаршированных мясом болгарских перцев, но Юлия Высоцкая решила по-новому взглянуть на знакомое блюдо и начинить овощи пряным творогом с добавлением сыра. Рецепт актриса опубликовала в аккаунте «Едим дома!».

Для приготовления закуски звезда взяла три вида сладкого перца — красный, оранжевый и зеленый (всего 4 штуки), 350 граммов жирного творога, 100 граммов копченого сулугуни, горсть оливок без косточек, пару зубчиков чеснока, по пучку базилика, кинзы и орегано, 4 ветки тимьяна, пару столовых ложек сливочного сыра, столько же оливкового масла, щепотку соли и примерно столько же молотого перца.

Перец запечь в духовке на гриле, потом в горячем виде подержать в кастрюле, чтобы овощи пропотели. Измельчить в блендере чеснок, оливки, тимьян, полив состав маслом. Сыр сулугуни натереть крупно, смешать с чесночной массой, добавить сливочный сыр и творог, размешать. Нарезать орегано и базилик, высыпать в сырно-творожную массу. Заправить солью и перцем, смешать.

У перцев снять кожицу, вынуть семечки и сердцевину, разделить на 3–4 части, промокнув салфеткой. Разложить на каждый кусочек по ложке творожной массы, свернуть и закрепить край при помощи зубочистки. Посыпать кинзой.