«Готовлю для друзей»: телеповар Ивлев пошагово объяснил, как сварить венгерский суп-гуляш

Ведущий шоу «На ножах» и «Адская кухня» поделился в своей YouTube-программе Ivlev Chef рецептом венгерского супа-гуляша.

«Пришла осень, а с ней и время жирной и нажористой пищи! Сегодня в нашем меню суп-гуляш, венгерское блюдо, которое я готовлю в своих ресторанах и для своих друзей!» — заявил он.

Говядину нарезать на кубики, обжарить на подсолнечном масле в толстостенной кастрюле. Пока оно готовится, нарубить овощи на кусочки размером с горошину. Повар использовал картофель, цукини, сладкий перец. Но можно положить любые другие (любимые). Подготовить свежий зеленый горошек, либо замороженный.

Когда мясо в кастрюле хорошо прижарится, добавить томатную пасту, основательно пропассировать вместе, потом насыпать паприки, размешать, обжарить. Высыпать овощи (кроме горошка), размешать, протомить все вместе. Добавить воды (суп должен быть густым), посолить, поперчить, довести до кипения и варить 20 минут. За 2 минуты до готовности положить горошек, специи, зелень (Ивлев предпочел майоран). В самом конце Константин бросил измельченный чеснок, перемешал, выключил, закрыл крышкой и дал настояться супу.