«Исчезает за считаные минуты»: Высоцкая дала рецепт курицы в кляре на минералке

Юлия Высоцкая в эфире YouTube-шоу «Сладкое-соленое» поделилась новым способом приготовления курицы. Она соединила лучшие традиции фастфуда и восточной кулинарии.

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«Мой любимый рецепт — курочка в кляре на пиве или минеральной воде. Будьте осторожны! В компании с медово-имбирным соусом она исчезает с тарелки за считаные минуты», — заявила она на своем канале.

Для приготовления наггетсов нужно взять 300 граммов куриного филе, 150 граммов консервированных ананасов, 1 сладкий перец, пару столовых ложек муки, 50 граммов кешью, 1 стебель зеленого лука, 500 миллилитров растительного масла, перец молотый, соль.

В кляр пойдет 200 граммов муки, 350 миллилитров минералки или светлого пива, половина чайной ложки разрыхлителя.

В соус отправится небольшой кусочек имбиря (2 чайные ложки в натертом виде), 4 столовые лодки куриного бульона (или воды), пара столовых ложек меда, столько же соевого соуса, столовая ложка кетчупа, столовая ложка рисового уксуса, столько же крахмала.

Соединить все ингредиенты (кроме крахмала и бульона) на соус в кастрюльке, поставить на огонь, довести до кипения. Соединить крахмал с бульоном или водой, влить в соус, размешать, чуть потомить, чтобы состав стал густым. Соединить муку, разрыхлитель, минералку (или пиво). Получится кляр.

Курицу нарезать на тоненькие кусочки. Хорошенько разогреть масло. Каждый кусочек обмакнуть в муке, потом в кляре и обжарить на сковороде с двух сторон. В этом же масле обжарить сладкий перец. В большую миску выложить наггетсы, разбросать по ним кусочки ананасов, жареный перец, любимые орехи, залить соусом, посыпать зеленым луком.