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«Исчезает за считаные минуты»: Высоцкая дала рецепт курицы в кляре на минералке

Наггетсы звезда готовит с имбирем и соевым соусом.

«Исчезает за считаные минуты»: Высоцкая дала рецепт курицы в кляре на минералке
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Сладкое-соленое"

Юлия Высоцкая в эфире YouTube-шоу «Сладкое-соленое» поделилась новым способом приготовления курицы. Она соединила лучшие традиции фастфуда и восточной кулинарии.

«Мой любимый рецепт — курочка в кляре на пиве или минеральной воде. Будьте осторожны! В компании с медово-имбирным соусом она исчезает с тарелки за считаные минуты», — заявила она на своем канале.

Для приготовления наггетсов нужно взять 300 граммов куриного филе, 150 граммов консервированных ананасов, 1 сладкий перец, пару столовых ложек муки, 50 граммов кешью, 1 стебель зеленого лука, 500 миллилитров растительного масла, перец молотый, соль.

В кляр пойдет 200 граммов муки, 350 миллилитров минералки или светлого пива, половина чайной ложки разрыхлителя.

В соус отправится небольшой кусочек имбиря (2 чайные ложки в натертом виде), 4 столовые лодки куриного бульона (или воды), пара столовых ложек меда, столько же соевого соуса, столовая ложка кетчупа, столовая ложка рисового уксуса, столько же крахмала.

Наггетсы от Высоцкой
Наггетсы от Высоцкой. Кадр из шоу «Сладкое-соленое»

Соединить все ингредиенты (кроме крахмала и бульона) на соус в кастрюльке, поставить на огонь, довести до кипения. Соединить крахмал с бульоном или водой, влить в соус, размешать, чуть потомить, чтобы состав стал густым. Соединить муку, разрыхлитель, минералку (или пиво). Получится кляр.

Курицу нарезать на тоненькие кусочки. Хорошенько разогреть масло. Каждый кусочек обмакнуть в муке, потом в кляре и обжарить на сковороде с двух сторон. В этом же масле обжарить сладкий перец. В большую миску выложить наггетсы, разбросать по ним кусочки ананасов, жареный перец, любимые орехи, залить соусом, посыпать зеленым луком.

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