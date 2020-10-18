«Тот самый вкус»: Антонова опубликовала любимый рецепт кабачковой икры

В ее состав входит всего три овоща, томатная паста и специи.

Актриса Наталия Антонова поделилась рецептом одной из своих любимым заготовок на зиму.

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«Добрый вечер! Рецепт самый вкусной в мире кабачковой икры!!!» — громко презентовала его она в личном блоге.

Ингредиенты: 5 килограммов кабачков (в неочищенном виде), 1,7 килограмма моркови, 1,5 килограмма лука, 600 миллилитров растительного масла, 5 столовых ложек с горкой томатной пасты, 3 неполные столовые ложки 70%-ной уксусной кислоты, 130 граммов соли (не йодированной, крупной), 250 миллилитров сахара, черный перец по вкусу.

«Менять ингредиенты и заменить на другие нельзя», — заметила звезда.

Кабачки, лук, морковь очистить, нарубить на мелкие кубики. Овощи разложить в разную посуду.

Кабачки потушить в масле с небольшим количеством воды под крышкой 30 минут. Морковку обжарить отдельно с маслом минут 15, всыпать сюда же лук, на большом огне пожарить вместе минут 10 без крышки. Затем овощи накрыть и потушить, пока не станут мягкими на среднем огне. Добавить томатную пасту, пожарить минут 5 на максимальной температуре.

В блендере взбить до состояния пюре морковную и кабачковую массы. Соединить, посолить, поперчить, положить сахар. Тушить вместе 30 минут, уксус добавлять в процессе понемногу.

«Густота получается такая, что половник должен стоять в нашей икре», — прокомментировала Антонова.

Икру разложить по стерильным банкам, у актрисы получилось девять 700-граммовых заготовок.