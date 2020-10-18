Легкий и изысканный: Высоцкая поделилась рецептом салата с консервированным тунцом

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» поделилась рецептом простого и легкого салата с консервированным тунцом.

Для его приготовления нужно взять банку консервов с тунцом (вес – 200 граммов), столовую ложку лимонного сока, столько же оливкового масла, упаковку салата, половинку болгарского перца, половинку красной луковицы, 10 перепелиных яиц, столовую ложку кедровых орешков (можно заменить на семечки).

Соус готовится из ложки французской горчицы, чайной ложки лимонного сока, 3 столовых ложек оливкового масла, четверти чайной ложки соли, половинки чайной ложки сахара, зубчика чеснока.

Тунца достать из баночки, процедить, замариновать в лимонном соке и масле на 20 минут. Яйца сварить, нарезать на половинки. Перец порубить на кубики, лук – на тонкие ломтики, орешки или семечки просушить на сковороде без масла.

Смешать все ингредиенты на соус. Разложить по блюду салат, лук и перец, смешать. Затем разбросать тунец, разложить яйца, покрыть соусом и посыпать орешками или семечками.