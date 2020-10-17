Максимально просто: Брухунова поделилась рецептом сливового пирога

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой едят только домашнюю еду и выпечку. И молодая жена регулярно делится с фанатами секретами приготовления аппетитных блюд. Недавно Брухунова научила подписчиков готовить рататуй с овощами. А на этот раз девушка рассказала, как испечь пирог со сливами.

«Ловите рецепт максимально простого варианта», — написала девушка.

больше по теме Готовим рататуй: Брухунова поделилась рецептом аппетитного блюда По многочисленным просьбам подписчиков девушка обнародовала секрет приготовления вкусного ужина.

Для этого нужно взять:

200 гр кефира;

3 куриных яйца;

200 гр сахара;

150 гр растительного масла;

1 пакетик разрыхлителя;

1 пакетик ванильного сахара/ванилина;

350 гр муки.

Сухие компоненты тщательно перемешать отдельно. Яйца взбить венчиком, всыпать сахар, добавить кефир и растительное масло. Соединить все компоненты. Добавить щепотку соли.

Залить в форму, дно которой застелить пергаментом.

Бока формы смазать растительным маслом. Сверху уложить сливы. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Проверять готовности палочкой — она должна быть сухой.