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Максимально просто: Брухунова поделилась рецептом сливового пирога

Жена Евгения Петросяна обожает домашнюю еду и выпечку.

Максимально просто: Брухунова поделилась рецептом сливового пирога
Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой едят только домашнюю еду и выпечку. И молодая жена регулярно делится с фанатами секретами приготовления аппетитных блюд. Недавно Брухунова научила подписчиков готовить рататуй с овощами. А на этот раз девушка рассказала, как испечь пирог со сливами.

«Ловите рецепт максимально простого варианта», — написала девушка.

Для этого нужно взять:

200 гр кефира;
3 куриных яйца;
200 гр сахара;
150 гр растительного масла;
1 пакетик разрыхлителя;
1 пакетик ванильного сахара/ванилина;
350 гр муки.

Сухие компоненты тщательно перемешать отдельно. Яйца взбить венчиком, всыпать сахар, добавить кефир и растительное масло. Соединить все компоненты. Добавить щепотку соли.
Залить в форму, дно которой застелить пергаментом.

Бока формы смазать растительным маслом. Сверху уложить сливы. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Проверять готовности палочкой — она должна быть сухой.

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