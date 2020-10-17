Максимально просто: Брухунова поделилась рецептом сливового пирога

В семье Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой едят только домашнюю еду и выпечку. И молодая жена регулярно делится с фанатами секретами приготовления аппетитных блюд. Недавно Брухунова научила подписчиков готовить рататуй с овощами. А на этот раз девушка рассказала, как испечь пирог со сливами.
«Ловите рецепт максимально простого варианта», — написала девушка.
Для этого нужно взять:
200 гр кефира;
3 куриных яйца;
200 гр сахара;
150 гр растительного масла;
1 пакетик разрыхлителя;
1 пакетик ванильного сахара/ванилина;
350 гр муки.
Сухие компоненты тщательно перемешать отдельно. Яйца взбить венчиком, всыпать сахар, добавить кефир и растительное масло. Соединить все компоненты. Добавить щепотку соли.
Залить в форму, дно которой застелить пергаментом.
Бока формы смазать растительным маслом. Сверху уложить сливы. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 1 час. Проверять готовности палочкой — она должна быть сухой.