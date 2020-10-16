«Любимый рецепт»: Ирина Слуцкая рассказала, как приготовить вкусные голубцы

Ирина Слуцкая делится рецептами приготовления вкусных блюд в своем микроблоге. Для этого фигуристка создала даже специальную рубрику, которую можно найти под хэштегом кулинарная пятница. На этот раз Ирина поделилась способом приготовления голубцов.

Ингредиенты: мясо (говядина), рис, капуста, томатная паста, мука, лавровый лист, соль.

Способ приготовления:

Мясо прокрутить в мясорубке. Рис отварить до полуготовности, смешать с фаршем, подсолить. Листья или кочан (если листья не отрываются) опустить в кипяток на 3-4 минуты до того, как листья не станут мягкими. В оторванный лист выложить фарш, завернуть. Залить подливой (вода, томатная паста, натертая морковь, мука, соль, лавровый лист). Пропорции зависят от количества голубцов. Тушить минут 15-20.