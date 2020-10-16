Завтрак звезды: Влад Сокловский приготовил шакшуку с яйцом пашот

Влад Соколовский — певец, участник ледового шоу, молодой отец, а еще и кулинар. Вечером 15 октября 29-летний артист поделился в Instagram видеорецептом необычного завтрака: шакшуки с яйцом пашот.

Для приготовления этого блюда вам понадобятся яйца, помидоры, репчатый лук, чеснок, каперсы, уксус или лимонный сок, соль, перец и орегано по вкусу.

Для начала Влад порезал лук, чеснок и помидоры, а затем пожарил их на оливковом масле. После он приправил овощи каперсами, орегано, солью и перцем. Отдельно он нагрел в кастрюле воду с уксусом, размешал ее и разбил в центр воронки яйцо, приготовив пашот. Далее он выложил содержимое сковороды на тарелку, сверху положил два сваренных по французской технологии яйца и посыпал блюдо любимыми приправами. Подробности — в видео: