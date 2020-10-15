Готовим рататуй: Брухунова поделилась рецептом аппетитного блюда

Пока сезон свежих овощей с грядки в разгаре, Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, побаловала мужа вкусным рататуем. Девушка показала, насколько аппетитным получилось блюдо, и у многие ее подписчиком буквально потекли слюнки — они упросили ее поделиться рецептиком. И молодая хозяюшка сдалась.

Брухунова разместила у себя в Instagram рецепт и способ приготовления рататуя. Ингредиенты, которые понадобятся для его приготовления, следующие:

Кабачки, баклажаны, перец, картофель, помидоры, чеснок, сыр моцарелла, зелень, растительное масло. Для котлет необходим фарш, перец, соль, специи на вкус.

Соус готовится из сливочного масла (для жарки), лука, томатной пасты, воды и соли/специй по вкусу.

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Замаринуем овощи: тонко нарезаем кружочками овощи, отправляем их в глубокую чашу, солим, перчим, поливаем растительным маслом, как следует перемешиваем и оставляем на 20 минут мариноваться.

Приготовим соус: обжариваем лук на сливочном масле до золотистого оттенка, добавляем томатную пасту, через пару минут заливаем водой. Оставляем тушиться на медленном огне 7 минут.

Затем переходим к котлетам. Смешиваем фарш с солью, специями, формируем котлеты.

В форму для запекания выкладываем слоями овощи и котлеты, заливаем соусом. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку до готовности. За 10 минут до конца посыпаем тертым сыром, чесноком и зеленью.