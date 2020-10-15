«Самый простой»: Высоцкая поделилась любимым рецептом пирога с яблоками на тонком тесте

Готовит его актриса, не жалея фруктов.

Юлия Высоцкая в эфире YouTube-программы «Высоцкая отвечает» поделилась аппетитным и в то же время легким способом приготовления пирога с яблоками. С ним, пожалуй, может справиться даже ребенок.

«Самый мой любимый рецепт можно даже на слух воспроизвести, ловите!» — сказал Юлия.

Нужно взять готовый пласт слоеного теста, присыпать немного сахарным песком (около столовой ложки), разложить граммов 30 сливочного масла кусочками, а также ломтики яблок с кожурой, потом опять немного сахара и масла. Поставить в духовку, запечь до готовности.

Здесь звезда заметила, что она любит сильную пропеченость, доходящую до состояния карамельности. Но каждый выбирает степень прожарки свою.