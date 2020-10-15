«Сушки с ветчиной и сыром»: Высоцкая дала рецепт простого и необычного блюда

Приготовить его можно к завтраку и в качестве закуски.

Новый взгляд на сушки предложила Юлия Высоцкая в своем аккаунте «Едим дома!». Актриса испекла их с начинкой, в результате чего они превратились в небанальную закуску, которая хорошо пойдет на завтрак и в качестве дополнения к основным блюдам.

«Сушки с ветчиной и сыром», — так назвала звезда свой рецепт.

Для их приготовления, понадобится совсем немного продуктов: 375 граммов муки, 150 граммов ветчины, столько же сыра, 180 граммов воды, 20 граммов оливкового масла, 3 чайные ложки разрыхлителя, щепотка соли.

Соединить муку с солью, разрыхлителем, маслом. Размешивая, потихоньку влить горячую воду, замесить тесто. Прикрыть полотенцем, оставить минут на 15.

Приготовить начинку, нарезав сыр с ветчиной. Сделать прямоугольники из теста (длина — около 5 сантиметров), выложить начинку, скрутить и защипнуть. Должны получиться сушки с сюрпризом внутри.

Духовку разогреть до 200 градусов. На противень постелить кулинарную бумагу, разложить сушки, смазать маслом и запечь до готовности (минуть 15–20). Для придания пикантного вкуса можно перед выпеканием посыпать их любимой приправой — паприкой, составом для пиццы, кунжутом.