Оригинальное в простом: Высоцкая рассказала, как приготовить рулет из фарша, яблок и слоеного теста

Рулетики со свининой и яблоками предложила приготовить Юлия Высоцкая, обнародовав рецепт в блоге «Едим дома!». Блюдо интересно тем, что простые ингредиенты в нем подаются в небанальной форме.

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Итак, нужно взять готовое слоеное бездрожжевое тесто в виде одного пласта, 300 граммов свиного фарша, 1 лук-порей, 1 яблоко, 1 яйцо, 3 ветки тимьяна, пару столовых ложек оливкового масла, чайную ложку французской горчицы (в зернах), чайную ложку муки, щепотку черного перца и столько же соли.

Духовой шкаф заранее разогреваем до 200 градусов. Тесто берем уже размороженное. Нарезаем светлую часть лука в форме колец, яблоко натираем. Порей обжариваем на масле до готовности, добавляем горчицу, потом фарш, тушим минуты три или пять. Солим, перчим, добавляем яблоко, тимьян, перемешиваем и убираем с плиты. Разбиваем яйцо, взбиваем.

Тесто раскатываем, раскладываем начинку, сворачиваем в рулет, предварительно смазав свободный край яйцом. Потом остатком яйца смазываем весь рулет и разделяем его на четыре части, сделав на каждой из них косые надрезы.

Противень застелить пергаментом, разложить рулетики и готовить минут 15–18.