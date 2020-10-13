«Кто уже пробовал готовить фенхель?»: Боня поделилась рецептом быстрой закуски на скорую руку

Модель и бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня в Instagram поделилась рецептом приготовления быстрой закуски на скорую руку.

«Итак, порезали фенхель. Сверху полили лимончиком. Далее маслице наливают. Добавляем свежий укропчик. И крупную соль. Вкуснота. Кто уже пробовал так готовить фенхель?» Виктория Боня

«Ни разу в жизни не пробовали такие блюдо на вкус», Согласна, фенхель безумно вкусный в таком виде, или в салате с томатами. Открыла его в поездках по Италии и потом стала покупать и в Москве!» «По вкусу этот овощ напоминает анис. Если вы помните запах сиропа от кашля с анисовым вкусом, то фенхель — это тот же самый вкус только в другой оболочке. Полезный, но не всем понравится», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Виктория Боня уже много лет живет в Монако. У звезды подрастает дочь Анджелина Летиция, которую она родила от ирландского миллионера Александра Смерфита. С отцом своей наследницы модель давно рассталась.