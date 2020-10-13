Новый взгляд на завтрак: Высоцкая рассказала, как приготовить сырники с бананом

Творог в этот нестандартный рецепт не входит.

Сырники из рикотты (сывороточный сыр) с бананом предложила приготовить Юлия Высоцкая. Рецепт она опубликовала на страничке своего проекта «Едим дома!».

Необходимо взять 250 граммов сыра, 1 куриное яйцо, 1 банан мини или половинку большого банана, 3 столовые ложки рисовой муки.

Сыр нужно хорошенько размять, добавить желток от яйца, смешать. Размять банан до состояния пюре, отправить к рикотте, всыпать муку, вымесить тесто на сырники. Сформировать сырники и пожарить, как обычно, на растительном масле. Чтобы они стали менее жирными, промокнуть их салфеткой. Подавать можно со сметаной, сгущенкой, медом, вареньем или свежими ягодами и фруктами.