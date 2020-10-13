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Идея ужина: Высоцкая дала рецепт аппетитных куриных сердечек в сливочном соусе

Ингредиенты для блюда используются очень простые.

Идея ужина: Высоцкая дала рецепт аппетитных куриных сердечек в сливочном соусе
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press.

Юлия Высоцкая предложила разнообразить рацион и приготовить на ужин вместо привычной курицы — сердечки. Рецепт она обнародовала в своем интернет-проекте «Едим дома!».

Итак, для приготовления блюда понадобится 600 граммов куриных сердечек, 2 луковицы, 2 морковки, 200 миллилитров сливок, 100 миллилитров воды, 30 миллилитров растительного масла, соль и перец по вкусу.

Для начала нужно подготовить сердечки, разрезав их пополам, удалив кровь и жир с краев. Потушить их на сковороде с растительным маслом под крышкой, пока не выпарится вся жидкость. Порубить морковку и лук, бросить в овощи, посыпать перцем и солью, обжарить. Влить воды и сливок, потушить 10 минут, прикрыв крышкой. К столу подавать с любимым гарниром.

«Едим дома!»
«Едим дома!» Фото: instagram.com/edimdoma.ru/

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