3 сытных блюда, чтобы осень стала теплой

Цветаевский яблочный пирог

По легенде этот пирог очень любила Марина Цветаева. Железных доказательств этому нет, но пирог действительно очень вкусный.

НАДО: Тесто: 160 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя: 100 г сливочного масла, 2 ст. ложки сметаны. Начинка: 3 яблока, 200 г сахара, 1 яйцо, 2 ст. ложки муки, 200 г сметаны.

ГОТОВИМ: 1. Просеиваем в миску муку, добавляем разрыхлитель. 2. Масло растапливаем, переливаем в муку, перемешиваем, добавляем 2 ст. ложки сметаны и замешиваем мягкое тесто. 3. Дно круглой разборной формы выстилаем пергаментом, а бортики смазываем маслом. 4. Распределяем тесто, формируя пальцами невысокие бортики. Убираем форму с тестом в холодильник на время, пока готовим начинку. 5. Яблоки чистим и режем дольками. 6. Делаем заливку: взбиваем 1 яйцо, сахар и 200 г сметаны. 7. Яблоки выкладываем поверху теста, заливаем заливкой. 8. Выпекаем 45 мин при температуре 180о С. 9. Даем остыть, вынимаем из формы и нарезаем на порции.

Треска в панировке из ржаных крошек и бекона

Интерпретация знаменитого британского блюда «фиш-эн-чипс» (рыба с картошкой): треска не жарится на сковородке, а запекается в духовке в необычной панировке.

НАДО (на 4 порции): 4 картофелины · 4 порционных куска трески или минтая · 4 ломтика копченого бекона · 1 яйцо · 2 ложки муки · ломоть ржаного хлеба · соль-перец · розмарин · растительное масло.

ГОТОВИМ:

1. Картофель моем и, не очищая, режем на ломтики-восьмушки. Солим, перчим, посыпаем розмарином, сдабриваем маслом и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 220 °С.

2. Бекон и хлеб произвольно режем и перемалываем в блендере в крошку.

3. Готовим 3 мисочки: в одной — хлебно-беконовая крошка, в другой — взбитое яйцо, в третьей — мука.

4. Филе сушим бумажным полотенцем, солим.

5. Панируем филе в муке, затем купаем в яйце и наконец панируем в хлебно-беконовой крошке.

6. Запекаем 15 минут при температуре 220 °С (можно одновременно с картофелем).

7. Подаем с любым соусом.

Мясные кексы с сыром

Хороши для перекуса или как горячее блюдо.

НАДО (на 9 кексов): 400 г фарша, 1 луковица, 1 яйцо, 2 ст. ложки сметаны, соль-перец, 1/ 2 ч. ложки молотого кориандра, 150 г твердого сыра.

ГОТОВИМ: 1. Луковицу мелко шинкуем и обжариваем, добавляем в фарш. Солим-перчим, добавляем кориандр. 2. Отбиваем фарш до гомогенности. 3. В отдельной чашке смешиваем сметану, взбитое яйцо и тертый сыр. 3. В формы для маффинов кладем столовую ложку фарша и пальцами делаем углубление (если фарш липкий, смочите пальцы в воде). 4. Кладем в углубление смесь сыра, яйца и сметаны. 5. Запекаем 30 минут при температуре 200о С. 6. Подаем с салатом из овощей и любым гарниром.