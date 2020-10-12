«Очень простой»: Антонова опубликовала рецепт сладко-воздушного рулета из меренги

Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом воздушного десерта – меренгового рулета. Она делает его со свежей ягодой.

«Очень простой», — утверждает звезда.

Ингредиенты: белки 6 яиц, 250 миллилитров сахарной пудры, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 2 чайные ложки уксуса. На крем пойдет 250 граммов сливочного творожного сыра, 150 миллилитров сливок 33%, 60 граммов сахарной пудры, ягоды и лепестки миндаля.

Взбить белки на медленном вращении комбайна, постепенно увеличив скорость. Всыпать столовую ложку пудры, состав должен стать глянцевым. Добавить крахмал, влить уксус, еще немного взбить.

Противень застелить пергаментом, разложить по нему массу (должна получиться высота примерно в 1, 5 см). Если выйдет выше, лучше состав уменьшить, иначе не получится свернуть рулет.

Нагреть духовку до 180 градусов, поставить противень и уменьшить температуру до 150, выпекать 30 минут. Вынуть меренгу, застелить бумагой, перевернуть ее, снять аккуратно пергамент, на которой десерт выпекался. Дать слегка остыть.

Взбить все ингредиенты крема. Намазать его на меренгу, не доходя 1 сантиметра до одного из краев.

«Я кладу дольки ягод на начинку, посыпаю миндальными лепестками. Оставляю немного крема, чтобы смазать рулет сверху и украсить ягодами», — прокомментировала Наталия.

Затем нужно свернуть рулет к краю с отступом и отправить в холодильник на час, предварительно завернув в пленку.