«Всего за 10 минут»: Кожевникова поделилась рецептом простых наггетсов из индейки

Мария Кожевникова поделилась в личном блоге видеорецептом наггетсов из индейки. Звезда утверждает, что они очень аппетитные и хрустящие, их обожают и дети, и взрослые.

больше по теме Высоцкая рассказала, как приготовить рыбу с овощами в готовом слоеном тесте Актриса использовала филе минтая.

«Хотите рецепт вкусного ужина всего за 10 минут? Делюсь!» — сказала она.

Итак, филе грудки индейки необходимо порезать на полоски в 3–4 сантиметра, посолить, поперчить. Обмакнуть каждый кусочек во взбитое яйцо с куркумой, затем в панировочные сухари и пожарить на оливковом масле. Готовить до золотистой корочки всего по 3–4 минуты с каждой стороны.

«Наггетсы получаются сочными, мягкими и очень вкусными», — заметила Мария.

Ранее рецептом наггетсов из куриной грудки поделилась Юлия Высоцкая, жена Андрея Кончаловского обваливает их вначале в муке, а потом в крошке из кукурузных хлопьев.