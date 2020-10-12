Высоцкая рассказала, как приготовить рыбу с овощами в готовом слоеном тесте

Вкусный и изысканный обед или ужин — не обязательно дорогой или сложный. В этом легко можно убедиться, попробовав рецепт от Юлии Высоцкой из арсенала проекта «Едим дома!». На сей раз звезда предложила приготовить рыбное филе с овощами в слоеном тесте.

Необходимо взять 230 граммов слоеного теста, 450 граммов филе минтая, 150 граммов томатов, 1 куриное яйцо, 2 столовые ложки молока, 1 луковицу, 1 зубчик чеснока, 2 столовые ложки свежего укропа, щепотку молотого перца, пару щепоток соли, 2 столовые ложки оливкового масла и столько же лимонного сока.

Рыбное филе замариновать в соли, перце и лимонном соке. Пока оно пропитывается, нужно подготовить овощи. Из помидоров удалить косточки и жидкость, нарубить на кубики, измельчить лук, зелень и чеснок. Заправить солью, перцем, маслом, размешать.

Развернуть готовое слоеное тесто, положить посередине филе и овощи слоями. Затем ножом для пиццы сделать разрезы примерно через 1 сантиметр каждый, начиная от верха начинки.

«Чтобы сделать голову рыбы, необходимо внахлест сложить два конца теста и ножницами срезать лишнее тесто. Далее заворачиваем начинку, берем сначала полоску справа, затем — слева, и так до конца», — пояснила Юлия.

Так формируется туловище рыбы из теста. Далее нужно сделать хвостик, сложив концы теста так, чтобы вышли два треугольника. Низ теста перевернуть, закрепить, слегка придавливая пальцами. Взять нож и опять сделать разрезы. До конца доходить не нужно.

Остатки теста использовать для формирования плавника и глаз.

Далее разбить яйцо, отделив желток. Смешать его с молоком и смазать рыбу. Разогреть духовой шкаф на 180 градусов, запекать минут 30–40.