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Дешево и вкусно: Высоцкая поделилась рецептом хрустящего овсяного печенья

Готовится оно из продуктов, которые есть в холодильнике у каждой хозяйки.

Дешево и вкусно: Высоцкая поделилась рецептом хрустящего овсяного печенья
Юлия Высоцкая. Кадр из шоу "Мне это нравится!"

Овсяное печенье предложила приготовить в своем интернет-проекте «Едим дома!» Юлия Высоцкая.

Нужно взять 110 граммов сливочного масла, 70 граммов коричневого сахарного песка актриса использовала крупнокристаллический), 70 граммов обычного сахарного песка, 1 яйцо, 85 граммов овсяных хлопьев, 140 граммов муки, четверть чайной ложки соли, столько же соды.

Соединить масло и сахар (белый и коричневый), взбить хорошенько, пока масса не станет пышной. Разбить сюда же куриное яйцо, опять взбить. Состав должен стать пышным и светлым.

Взять блендер, измельчить им овсяные хлопья (должны стать, как мелкая крупа). Смешать с мукой, солью, содой, разрыхлителем и корицей, размешать.

Соединить две смеси, замесить тесто, сложить в полиэтиленовый пакет, убрать в холодильник примерно на один час.

Нагреть на 180 градусах духовку, противень покрыть кулинарной бумагой, сформировать печенье, выпекать около 15 минут.

«Чем сильнее зажарится печенье, тем более хрустящим будет», — предупредила Юлия.

Готовое печенье сразу снимать с бумаги не нужно. Как остынет – убираем.

Овсяное печенье
Овсяное печенье. Фото: instagram.com/edimdoma.ru/

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