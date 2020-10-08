«Легкий, невесомый»: Антонова поделилась рецептом шарлотки на тонком тесте

Наталия Антонова поделилась в личном блоге авторским рецептом шарлотки, изменив при этом классический способ приготовления знаменитого французского пирога. Вместо внушительного слоя теста получается тоненький.

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«Мне не захотелось сегодня печь пирог в круглой форме, а настроение подсказало мне взять большую форму и испечь такой легкий невесомый пирог, чтобы тесто было еле слышно, и нотка хрустящей карамели звучала ненавязчиво и по-новому», — написала она в Instagram.

Звезда взяла 50 граммов сливочного масла, растопила и отставила в сторону.

Всыпала в миску 100 граммов сахарного песка, вбила два куриных яйца, добавила 250 граммов пшеничной муки с разрыхлителем (чайная ложка), влила 100 миллилитров молока. Хорошенько размешала, ввела в состав растопленное масло, опять все смешала (должно получиться тесто, как густая сметана. — Прим. ред.).

Далее застелила пергаментом форму, разложила дольки яблок (четыре штуки), залила тестом. Выпекала 40 минут при температуре 180 градусов.

Пока пирог готовится, нужно взять 80 граммов сливочного масла, растопить, смешать с сахаром (60 граммов) прямо на огне. Остудить немного, вбить яйцо.