Просто и вкусно: Высоцкая обнародовала рецепт куриных наггетсов

Юлия посоветовала их готовить с паприкой.

Юлия Высоцкая в своем кулинарном проекте «Едим дома!» поделилась очередным простым рецептом на каждый день. Куриные наггетсы получаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

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Берем 500 граммов куриного филе, одно куриное яйцо, 70 граммов кукурузных хлопьев, четыре столовые ложки пшеничной муки, щепотку соли, щепотку копченой паприки, чайную ложку приправы для блюд из курицы.

Куриную мякоть нарезать на брусочки толщиной примерно в 5-7 мм, посыпать приправами, посолить, равномерно распределить. Затем накрыть пищевой пленкой и дать пропитаться минут 20. В холодильник убирать не нужно.

Кукурузные хлопья размельчить при помощи блендера. Яйцо взбить. Подготовить противень, застелив его пергаментной бумагой.

Взять брусочек курицы, обвалять в муке, потом макнуть в яйцо, затем в крошку из кукурузных хлопьев. Распределить по противню.

Духовку разогреть до 200 градусов, готовить 25 минут