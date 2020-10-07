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Как дважды два: Высоцкая дала рецепт легкого супа из плавленого сыра

Актриса добавляет в него куриное филе и сливки.

Как дважды два: Высоцкая дала рецепт легкого супа из плавленого сыра
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» предложила побаловать близких аппетитным сырным супчиком с куриным филе. Ингредиенты на него идут простые и готовится он быстро.

Для супа понадобится полтора литра куриного бульона, 200 граммов куриного филе, 1 луковица, 1 морковка, 3 картофелины, щепотка белого перца, 50 миллилитров сливок, чайная ложка соли, 2 столовые ложки растительного масла, 50 граммов плавленого сыра, столовая ложка муки.

Из грудки сделать фарш, а из того, что осталось от курицы после ее разделки, приготовить бульон. Спассировать кусочки фарша на масле, отложить их в отдельную посуду.

Пожарить лук и морковку, соединить с бульоном, когда он закипит, бросить картошку. Как только она станет мягкой, отправить в кастрюлю плавленый сыр.

Муку размешать со сливками, добавить в суп, размешать. Томить до растворения сыра. В конце посолить и поперчить.

"Едим дома!"
Рецепт из аккаунта «Едим дома!». Фото: https://instagram.com/edimdoma.ru/

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