И на десерт, и на завтрак: Высоцкая дала рецепт простых творожно-лимонных пончиков

Ингредиенты для них понадобятся довольно простые.

Юлия Высоцкая обнародовала в своем сетевом проекте «Едим дома!» рецепт творожно-лимонных пончиков. Их можно приготовить на завтрак или подать к столу на десерт.

Нам понадобится 300 граммов муки пшеничной, 200 граммов творога, три яйца, один лимон, две столовые ложки коричневого сахара, чайная ложка разрыхлителя, сахарная пудра для посыпки, четверть чайной ложки мандаринового ароматизатора, щепотка соли.

Снять теркой цедру с лимона. Яйца смешать с сахаром и солью, выложить в творог. Туда же отправить цедру и ароматизатор, взбить.

Муку и разрыхлитель соединить, замесить с яичной массой. Сформировать небольшие колобки, обжарить их во фритюре до золотистой корочки, убрать лишнее масло бумажным полотенцем, еще горячими обсыпать сахарной пудрой.