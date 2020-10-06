Стильный завтрак: Высоцкая показала, как приготовить «яичные гнезда» в беконе

«Яичные гнезда» предложила приготовить на завтрак Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» Блюдо делается очень быстро, выглядит красиво, а в ход идут всего три ингредиента.

больше по теме Высоцкая рассказала, как вкусно запечь кукурузу с маслом и петрушкой Несколько простых ароматных ингредиентов сделают это блюдо незабываемым.

Итак, возьмите четыре куриных яйца, 100 граммов сырокопченого бекона, 2 стебля зеленого лука.

В формы для кексов выложите бекон по их периметру, не забудьте уложить сало на основание. Вбейте в «гнезда» по куриному яйцу.

Прогрейте духовой шкаф до 180 градусов, запекайте минут 15–20, в зависимости от того, какие яйца вы любите — жидкие или плотные. Приготовленное блюдо посыпьте перцем (лучше свежемолотым) и рубленым луком.

Отметим, что в комментариях под обнародованном в Сети рецептом хозяйки предлагают так же запекать яйца в кружочках болгарского перца, томата или в завернутой дольке кабачка.