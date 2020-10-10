Рецепты для осеннего обеда, десерта и легкого перекуса

Американский тыквенный пирог

Да-да, это тот самый пирог, от которого воротят нос герои американских комедий. Их можно понять: они знакомы с этим пирогом с пеленок — успел надоесть. Между тем это один из шедевров американской кухни. А сейчас как раз тыквенный сезон.

НАДО (на 8 порций): 900 г очищенной тыквы (советуем отдать предпочтение сорту баттернат — такие тыквы напоминают гигантские груши) · 200 г сахара · 3 яйца · пакетик ванильного сахара · 1 ст. ложка корицы · щепотка соли · 250 г сливочного масла · 400 г муки · 200 мл жирных сливок (33%).

ГОТОВИМ:

1.Тыкву чистим, режем кубиками и отвариваем до мягкости на пару или в кастрюле в воде. Молодая тыква варится быстро — минут десять, не переварите.

2. Сливаем воду, давим тыкву в пюре (можно сделать это блендером) и даем остыть.

3. Делаем тесто: муку просеиваем, добавляем щепотку соли и натертое на терке сливочное масло. Пальцами быстро растираем муку и масло в крошку.

4. Взбиваем вилкой яйцо, добавляем в крошку и замешиваем тесто. Формируем шар и убираем в холодильник на 50 минут.

5. Духовку разогреваем до 190 °С.

6. Тесто раскатываем на листе пергамента, присыпанном мукой (или на доске — важно, чтобы вы могли ее потом перевернуть), до круга 30 — 32 см в диаметре (форма для выпечки 25 см + бортики).

7. Форму (круглую разборную) промазываем маслом (дно можно выстлать пергаментом), опрокидываем в нее тесто, разравниваем руками, обрезаем лишнее. Возможно, где-то тесто порвется — не страшно, просто сделайте заплатку.

8. Поверх теста положите пергамент, затем насыпьте килограмм сухой фасоли или любой крупы (чтобы тесто не поднималось) и поставьте в духовку на 15 — 20 минут (это важно, так как начинка у нас будет жидкая).

9. Делаем начинку: два яйца взбиваем с сахаром, добавляем корицу и сливки, размешиваем и отправляем в остывшее тыквенное пюре. Перемешиваем.

10. В подпеченное тесто аккуратно выливаем начинку и отправляем в духовку на 55 минут, убавив огонь до 180 °С.

11. Дайте пирогу полностью остыть (начинка после выпечки остается кремообразной) и только после этого разберите форму и нарежьте пирог. При желании можно украсить верх сахарной пудрой.

Вяленые сливы

Такие сливы хороши на брускеттах с творожным сыром, с холодным мясом и просто так.

НАДО (на типовой противень для духовки): 1,5 кг слив · смесь прованских трав · соль · 4 зубчика чеснока · оливковое масло · 2 баночки (примерно по 300 мл).

ГОТОВИМ:Сливы моем, вынимаем косточки. Солим в миске, перемешиваем, выкладываем половинки на противень поверх пергамента срезом вверх.

1. Посыпаем прованскими травами.

2. Ставим в духовку: с конвекцией — 60 °С, 7 — 8 часов; без конвекции — 100 °С, оставив щель (вложите между дверцей и духовкой винную пробку) — 6 — 7 часов. Время зависит от вашей плиты. Важно высушить сливы так, чтобы они лишились влаги, но в самом центре осталось мягковатое содержимое.

3. Сухие сливы перекладываем в чистые баночки, между слоями помещая несколько пластинок чеснока.

4. Оливковое масло греем в сотейнике (не кипятим) и заливаем сливы.

5. Даем остыть, храним в прохладном месте.

Курочка хассельбек

Про шведскую картошку хассельбек, когда в прорези клубня вставляется бекон, вы, вероятно, слышали. По тому же принципу можно приготовить куриное филе. Это быстро, красиво и бесподобно вкусно.

НАДО (на 2 порции): 2 куриных филе · 4 ломтика копченого бекона · 3 ст. ложки сливочного сыра · петрушка или зеленый лук для подачи · перец.

ГОТОВИМ:

1. На филе делаем глубокие поперечные надрезы на расстоянии примерно 1 см — так, чтобы не разрезать мясо на части. Включаем духовку на 190 °С.

2. Бекон режем квадратиками.

3. Слегка обжариваем бекон на сковороде, добавляем туда же сливочный сыр. Едва он размягчится, перемешиваем и снимаем с огня.

4. Чайной ложкой помещаем содержимое сковороды в надрезы на филе.

5. Ставим в духовку на 20 минут (или чуть больше, пока филе хорошенько не зарумянится).

6. Подаем, посыпав зеленью. При желании курочку хассельбек можно сопроводить любым гарниром.