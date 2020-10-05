Высоцкая рассказала, как вкусно запечь кукурузу с маслом и петрушкой

Сейчас сезон кукурузы в самом разгаре, и многие рады побаловать себя этим полезным сочным продуктом, готовя его традиционно, — отваривая и посыпая солью. Однако это простое блюдо можно модифицировать и превратить в настоящий деликатес. Как это сделать, описала Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!»

Для 3 початков кукурузы нам понадобится 30 граммов сливочного масла, 1 чайная ложка лаймового сока, половинка чайной ложки цедры лайма, ветка петрушки.

Початки положить на куски фольги, завернуть (каждый — отдельно). Разогреть духовку на максимальной температуре. Початки поставить запекаться в кулинарной форме или противне, сразу сбавив температуру до 200 градусов. Готовить 30 минут.

В это время нужно растопить сливочное масло, добавить лаймовые сок и цедру, рубленую петрушку. Полить получившимся соусом готовую кукурузу, посыпать солью по вкусу. К столу такое блюдо подается сразу же, употребляется в пищу только горячим.