Идея для завтрака: Высоцкая дала рецепт необычных оладушек с сыром

Юлия Высоцкая не раз признавалась, что обожает Италию и средиземноморскую кухню. Вот и в очередной публикации в своем интернет-проекте «Едим дома!» она предложила приготовить оладушки, используя сыр именно из этих мест.

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Итак, нужно взять 150 граммов рикотты, 100 миллилитров молока, два яйца, половину чайной ложки ванильного экстракта, 90 граммов муки, чайную ложку разрыхлителя.

Разбиваем яйцо, отделив белки от желтков. Соединяем рикотту, молоко и желтки, взбиваем блендером. Отправляем в эту же массу ванильный экстракт, всыпаем пшеничную муку с разрыхлителем, замешиваем однородное тесто.

Белки взбиваем до образования пены, кладем в тесто, размешиваем. Жарим оладьи на сливочном масле. Примерно по одной минуте с каждой стороны.

К столу подаем с конфитюром или медом, можно положить на тарелку ягоды и фрукты.