«Подавать со сметаной»: Ирина Слуцкая поделилась рецептом грибного супа

Серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию Ирина Слуцкая часто радует семью приготовлением самых разных блюд. В это время в лесу можно собрать грибы на любой вкус, поэтому мама троих детей решила побаловать домашних грибным супом. Способ приготовления которого узнала от мужа.

И он чрезвычайно прост. Грибы помыть и нарезать. Залить водой, посолить и прокипятить пять минут. После этого слить первый бульон, залить водой и посолить. Варить грибы 40 минут.

«Откидываем грибы на дуршлаг. В бульон добавляем нарезанный картофель. Солим и варим до готовности, периодически добавляя воду (так как она выкипает, — Прим. ред.). В конце добавляем вермишель. Совсем немного, иначе она разваривается. На сковороде в подсолнечном масле обжариваем сначала натертую морковь, затем мелко нарезанный лук. Как только все станет золотистого цвета, добавляем грибы и жарим минут 5-10. Перекладываем морковь с луком в бульон. Подавать со сметаной», — написала Слуцкая в своем Instagram.

Ингредиенты: грибы, картофель, морковь, лук, вермишель-паутинка, подсолнечное масло, соль, сметана.

Накануне в проекте портала Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Ирина рассказала о своих детях. Выяснилось, что старшему Артему уже 13 лет и он мечтает стать пилотом. К своей цели идет планомерно – пока изучает английский и французский языки.