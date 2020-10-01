Вкусно без мяса: Высоцкая обнародовала рецепт аппетитной пасты с баклажанами и сыром

Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим дома!» опубликовала свежий вегетарианский рецепт. На сей раз актриса предложила хозяйкам приготовить пасту с баклажанами и сыром сулугуни. Звезда взяла макароны в виде трубочек-перьев, которые в Италии называют красиво «пенне».

Понадобится 250 граммов макарон, 100 граммов сыра сулугуни копченого, пучок петрушки, две столовые ложки оливкового масла, щепотка молотого чили, столько же черного перца и морской соли.

Соус готовится из томатов в собственном соку (200 граммов), лука-шалота (один экземпляр), зубчика чеснока, пары столовых ложек оливкового масла, щепотки молотого чили, щепотки черного перца и морской соли.

Отвариваем макароны, баклажаны нарезаем на кусочки, обжариваем до золотистой корочки, заправляем перцем, солим, размешиваем.

Лук рубим на полукольца, давим ножом чеснок, обжариваем их на масле. Добавляем томаты, перец, соль. Немного тушим, получается соус. Зелень петрушки измельчаем, сыр натираем. Макароны смешиваем с соусом, петрушкой и баклажанами. На тарелке посыпаем сулугуни.