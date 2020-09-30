Высоцкая рассказала, как приготовить шницель из куриной грудки

Блюдо жарится с ветчиной и в панировке из сухарей.

Юлия Высоцкая на своем проекте «Едим дома!» рассказала, как приготовить кордон блю из куриной грудки, иными словами это шницель в панировке.

Итак, нужно взять пару филе грудки, два куриных яйца, 150 граммов твердого сыра, 100 граммов ветчины, 150 граммов муки, 200 граммов панировочных сухарей, соль, перец и масло для жарки.

Грудку разрезать вдоль и раскрыть, как книгу. Отбить с двух сторон, посолить, поперчить. Сыр натереть. Ветчину нарезать на слайсы.

Положить на куриную отбивную с одной стороны кусочек ветчины, потом сыр, сверху покрыть вторым слайсом ветчины. Закрыть «книжку».

Взбить яйца. Шницель обвалять в муке, яйце, потом в сухариках. Пожарить шницели до готовности.