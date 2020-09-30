Как менялась Моника Беллуччи: видео
Видео
Тайные знаки и мировое господство: звезды, которые могут состоять в связях с масонами
Видео

Высоцкая рассказала, как приготовить шницель из куриной грудки

Блюдо жарится с ветчиной и в панировке из сухарей.

Высоцкая рассказала, как приготовить шницель из куриной грудки
Юлия Высоцкая. Фото: Global look press.

Юлия Высоцкая на своем проекте «Едим дома!» рассказала, как приготовить кордон блю из куриной грудки, иными словами это шницель в панировке.

Итак, нужно взять пару филе грудки, два куриных яйца, 150 граммов твердого сыра, 100 граммов ветчины, 150 граммов муки, 200 граммов панировочных сухарей, соль, перец и масло для жарки.

Грудку разрезать вдоль и раскрыть, как книгу. Отбить с двух сторон, посолить, поперчить. Сыр натереть. Ветчину нарезать на слайсы.

Положить на куриную отбивную с одной стороны кусочек ветчины, потом сыр, сверху покрыть вторым слайсом ветчины. Закрыть «книжку».

Взбить яйца. Шницель обвалять в муке, яйце, потом в сухариках. Пожарить шницели до готовности.

Интернет-проект Юлии Высоцкой "Едим дома!"
Интернет-проект Юлии Высоцкой «Едим дома!». Фото: instagram.com/edimdoma.ru/

Тэги

Высоцкая рецептыКулинарные рецептырецепт курицыРецепт с курицейрецепты звездРецепты с курицейЮлия Высоцкая