Проще простого: Антонова поделилась рецептом дрожжевого теста для пиццы

Актриса Наталия Антонова не перестает удивлять своими кулинарными талантами, публикуя в личном блоге новые рецепты. Однако есть среди них практически классика – это пицца. По словам звезды, это блюдо частенько бывает у нее на столе, а ее знакомые постоянно спрашивают, как она его готовила. Итак, записываем.

Для теста Антонова берет пару стаканов муки, теплую воду (160-170 миллилитров), дрожжи «быстрые» порошком (5 граммов), соль (около трети чайной ложки), сахар (пару чайных ложек), оливковое масло (2-3 столовые ложки).

Смешать просеянную муку с дрожжами, солью, сахарным песком, добавить воду, масло. Замесить тесто. Можно в процессе замеса добавить горсть муки, остановиться в тот момент, когда тесто перестанет липнуть к рукам. Сделать колобок, накрыть, поставить в тепло минут на 40.

Затем сформировать лепешку, распределить по противню, покрытому маслом. Сверху положить любимую начинку и приготовить пиццу на 190 градусах.