«Это очень вкусно!»: Высоцкая дала рецепт пиццы без теста на основе куриного фарша

В аккаунте интернет-проекта Юлии Высоцкой «Едим дома!» обнародовали рецепт пиццы без теста. Вместо него актриса предложила сделать слой из фарша.

Итак, нужно взять одно куриное яйцо, 200 граммов куриного фарша, чайную ложку лукового порошка, половинку чайной ложки орегано, щепотку кориандра молотого. Соль добавить по вкусу. В заливку пойдут две столовые ложки сметаны и столовая ложка соевого соуса. Начинка готовится из утиной грудки (50 граммов), томатов (200 граммов), сладкого перца (1 штука), сыра (100 граммов). Украсить пиццу можно свежим базиликом.

Куриный фарш смешиваем с яйцом и приправами. Покрываем противень пергаментной бумагой, выкладываем на нее мясной слой. Отправляем в духовку, предварительно разогрев до 190 градусов, примерно на десять минут.

Делаем заливку, смешав соус со сметаной. Поливаем основу пиццы, сверху распределяем начинку, посыпаем сыром, выпекаем минут двадцать. Чтобы пицца была сочной, нужно дать ей настояться после готовности еще минут пять или десять. Посыпав зеленью базилика, можно подавать к столу.