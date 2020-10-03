Моментальная лазанья и другие рецепты блюд в микроволновке

Вот зря вы недооценивали этот кухонный агрегат.

Банановый маффин в чашке

НАДО (на 1 порцию): 1 банан · 20 г овсяной муки · 1/2 ч. ложки разрыхлителя · 2 ч. ложки меда · 1 яичный белок · 1/2 ч. ложки корицы (в порошке).

ГОТОВИМ:

1. Чайную чашку смазываем маслом.

2. Смешиваем белок и мед, добавляем муку, разрыхлитель и корицу. Переливаем в чашку.

3. Добавляем кружочки банана.

4. Ставим в микроволновку на 1,5 минуты (или чуть больше — зависит от мощности вашей микроволновки).

Моментальная лазанья для заморозки

Такая лазанья идеальна для замораживания. Приходите с работы, ставите контейнер в микроволновку — и отличный ужин готов! И тем более их удобно брать на работу. Это вам не магазинные коробочки не пойми с чем.

НАДО (на 1 порцию): 125 г рикотты (подойдет мягкий творог) · 10 г свежего шпината · 2 ст. ложки рубленой петрушки · 2 ст. ложки тертого пармезана · 1/2 ч. ложки соли · 1/4 ч. ложки черного перца · 65 г томатного соуса (маринара, долмио и т. п.) · 4 листика теста для лазаньи (не требующего отваривания) · 50 г тертой моцареллы.

ГОТОВИМ:

1. В миске смешиваем рикотту, шпинат, петрушку, 1 ложку пармезана, соль-перец и перемешиваем.

2. Берем порционный контейнер, кладем ложку соуса, распределяем. Покрываем слоем теста (ломаем пластинки пополам).

3. Кладем слой творожной смеси и присыпаем моцареллой.

4. Кладем еще тесто, затем творожную смесь, затем соус, еще моцареллу и еще тесто. И так пока не кончатся ингредиенты. Верхний слой — томатный соус, присыпаем его остатками моцареллы и пармезана.

5. Ставим в микроволновку на 7 минут и подаем или даем остыть и замораживаем впрок.

Сэндвичи с беконом и ветчиной впрок

НАДО (на 5 штук): 5 булочек · 5 яиц · 5 ломтей бекона или ветчины · 5 пластинок сыра чеддер · 1 ст. ложка молока · соль · перец · немного свежего шпината.

ГОТОВИМ:

1. В кружку бьем 5 яиц, добавляем молоко, соль-перец, взбиваем и ставим в микроволновку на 2,5 минуты (проткните вилкой и проверьте, запеклась ли серединка). Дайте остыть.

2. Бекон ставим в микроволновку на 5 минут (ветчину на 2 минуты).

3. Остывшую кружку с омлетом переворачиваем, получившийся яичный цилиндр режем на 5 кружочков.

4. Собираем сэндвич: булку режем пополам, укладываем шпинат, омлет, бекон и сыр.

5. Сэндвич заворачиваем в бумажное полотенце, а затем в пергамент и в таком виде замораживаем (хранить можно до месяца).

6. Как размораживать: удаляем пергамент, кладем сэндвич в бумажном полотенце в микроволновку на 2 минуты, даем остыть минуту.