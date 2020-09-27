Необычно и нежно: Высоцкая поделилась рецептом легкого тыквенного крем-супа

Аппетитное блюдо готовится из очень простых ингредиентов. ⠀

Юлия Высоцкая обнародовала новый рецепт крем-супа из тыквы. Ранее в своем проекте «Едим дома!» она рассказывала, как сварить его с лимоном. А теперь актриса научила готовить овощное первое блюдо с использованием творожного сыра.

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Итак, для супа понадобятся ингредиенты: 800 граммов тыквы, четыре картофелины, два зубчика чеснока, 170 граммов творожного сыра, ветка свежего розмарина, щепотка черного перца, ½ литра воды, столовая ложка растительного масла. Соль добавьте по вкусу.

Рубим тыкву на крупные куски, поливаем растительным маслом, добавляем зубчик чеснока, розмарин, ставим в духовку, готовим до золотистой корочки.

В это время отваривает картошку, соединяем с тыквой и варим вместе две-три минуты, бросаем сыр. Солим, кладем оставшийся чеснок, все вместе измельчаем и взбиваем при помощи блендера. Перец добавляем в готовый суп, желательно свежеизмельченный.