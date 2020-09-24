«Вкус и эмоции не сравнятся ни с чем»: Сергей Жуков поделился рецептом «Сковороды от папы»

Звездный папа Сергей Жуков рассказал Teleprogramma.pro, что у него есть фирменное блюдо под названием «Сковорода от папы». Певец запомнил его в своем советском детстве, когда вместо мамы и бабушки за готовку неожиданно брался отец.

«Чаще всего в ход шли колбаса, яйца, лук и картошка. Способ приготовления был таким же незамысловатым: папа обжаривал все на масле и подавал прямо в сковородке. Конечно, за свою жизнь я перепробовал множество блюд, но вкус и эмоции от поедания папиной сковородки не сравнятся ни с чем», — поделился 44-летний артист.

Он также добавил, что решил ввести это блюдо в меню своих «Руки Вверх баров» по всей стране. Особенно интересно певцу было, как это яство отреагируют избалованные жители столицы, но они тоже нашли в «сковороде» вкус из детства и стали заказывать ее снова и снова.

А вот и рецепт.

Ингредиенты: 400 граммов картофеля,

100 граммов докторской колбасы,

два яйца,

60 граммов репчатого лука,

35 граммов растительного масла,

20 граммов сливочного масла,

петрушка, укроп,

соль и перец по вкусу.

Для начала нужно отварить картошку, а потом нарезать ее дольками и поперек, чтобы получились пирамидки по 2–3 сантиметра. Колбасу нарезаем толстыми кружками, которые затем разделяем на шесть треугольных кусочков. Лук режем соломкой, а петрушку и укроп мелко рубим.

Обжариваем картофель на растительном масле, посыпаем солью и перцем. После появления золотистого цвета нужно добавить сливочное масло и растопить его, помешивая. На другой сковороде обжариваем колбасу с двух сторон на небольшом количестве растительного масла до коричневого цвета. После перекладываем ее в миску, а в этой сковороде обжариваем лук.

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Смешиваем картошку, лук и колбасу. Выкладываем их на сковородку, в которой будем подавать на стол и посыпаем зеленью. В финале нужно пожарить простую яичницу из двух яиц, посолить ее, аккуратно выложить на основную смесь и посыпать все блюдо рубленной зеленью.