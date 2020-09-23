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С имбирем: Высоцкая обнародовала рецепт баклажанов по-азиатски

В ход пойдет также соевый соус.

С имбирем: Высоцкая обнародовала рецепт баклажанов по-азиатски
Юлия Высоцкая. Фото Global look press

Устали от банальных рецептов приготовления овощей? Тогда попробуйте неординарный способ жарки баклажанов по-азиатски. Если вы любите имбирь и соевый соус, он придется вам по вкусу.

Рецепт обнародовала на своей интернет-площадке «Едим-дома!» актриса Юлия Высоцкая. Понадобится минимум ингредиентов: 3 баклажана, столовая ложка тертого корня имбиря, 2 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка сахарного песка, чайная ложка кунжута, 50 миллилитров растительного масла.

Баклажаны нарезать крупно на бруски, посолить и оставить на 30 минут. Промыть, просушить при помощи полотенца. Обжарить на растительном масле до румяной корочки.

С имбирем: Высоцкая обнародовала рецепт баклажанов по-азиатски. Фото
С имбирем: Высоцкая обнародовала рецепт баклажанов по-азиатски. Фото https://www.instagram.com/edimdoma.ru/

Корень имбиря натереть, отправить в баклажаны, влить соус, посыпать сахарным песком. Размешать, добавить чуть-чуть воды. Овощи должны погрузиться в соус примерно наполовину.

Закрыть крышкой, готовить на небольшой температуре плиты 10–15 минут пока баклажаны не станут мягкими. Немного подсушить кунжут на сухой сковородке. Посыпать им готовые овощи.

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