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Домашняя выпечка: Анита Цой поделилась рецептом приготовления ржаного хлеба

Певица часто балует свою семью блюдами собственного приготовления.

Домашняя выпечка: Анита Цой поделилась рецептом приготовления ржаного хлеба
Анита Цой. Фото: instagram.com/anitatsoy

Недавно Анита Цой с мужем Сергеем Петровичем отметили жемчужную свадьбу. На вечеринке, которая прошла в доме певицы, все было оформлено в морском стиле. А артистка сделала мужу практичный подарок  — 15 соток земли. После отгремевших праздников она решила вернуться к своей любимой рубрике «Цойкины рецепты» и показала своим подписчикам, как печь домашний хлеб.

«Раньше я даже подумать не могла, что научусь печь хлеб своими руками. Мне казалось, что это сложно. Но нужны лишь правильные ингредиенты и печь», — рассказала Цой.

Ингредиенты и способ приготовления:

Смешать 300 мл воды и 5 гр дрожжей. Добавить смесь муки ржаной и пшеничной (лучше брать готовую смесь). Все перемешать в миксере в течение 5-7 минут. Добавить ложку растительного масла. Оставить на часок в теплом месте. Запекать в духовке 30-40 минут.

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