Домашняя выпечка: Анита Цой поделилась рецептом приготовления ржаного хлеба

Недавно Анита Цой с мужем Сергеем Петровичем отметили жемчужную свадьбу. На вечеринке, которая прошла в доме певицы, все было оформлено в морском стиле. А артистка сделала мужу практичный подарок — 15 соток земли. После отгремевших праздников она решила вернуться к своей любимой рубрике «Цойкины рецепты» и показала своим подписчикам, как печь домашний хлеб.

«Раньше я даже подумать не могла, что научусь печь хлеб своими руками. Мне казалось, что это сложно. Но нужны лишь правильные ингредиенты и печь», — рассказала Цой.

больше по теме Анита Цой ищет повара по гороскопу ростом от 180 и выше Помимо астрологической совместимости певица выдвинула еще ряд требований.

Ингредиенты и способ приготовления:

Смешать 300 мл воды и 5 гр дрожжей. Добавить смесь муки ржаной и пшеничной (лучше брать готовую смесь). Все перемешать в миксере в течение 5-7 минут. Добавить ложку растительного масла. Оставить на часок в теплом месте. Запекать в духовке 30-40 минут.