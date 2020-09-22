Вкусно и недорого: Высоцкая дала рецепт морковных пирожных с сырным кремом

Для особой пикантности Юлия предложила добавить в десерт корицу и мускатный орех.

Морковный пирог есть практически у каждой хозяйки в ее кулинарном арсенале рецептов, а вот пирожными из золотистого овоща может похвастать не каждая. Юлия Высоцкая в своем интернет-проекте «Едим-дома!» предложила восполнить этот пробел.

Для приготовления теста понадобятся ингредиенты: 135 граммов тертой морковки, 160 граммов сахара, 70 граммов грецких орехов, два куриных яйца, чайная ложка разрыхлителя, половинка чайной ложки соды, 155 граммов муки, 80 граммов яблочного пюре, апельсиновая цедра по вкусу, 120 граммов растительного масла, половинка чайной ложки молотой корицы. Щепотка мускатного ореха.

Крем готовится из 70 граммов сливочного масла, 200 граммов сливочного сыра, 70 граммов сахарной пудры.

Сахар, яйца и цедру апельсина взбиваем в воздушную массу. Добавляем муку, соду, разрыхлитель, корицу, мускатный орех, все опять взбиваем. Всыпаем измельченные орехи и растительное масло. Перемешиваем. Добавляем яблочное пюре и натертую на мелкой терке морковку, смешиваем.

Форму застилаем пергаментом, вливаем тесто, разравниваем, выпекаем в духовке при температуре 160 градусов.

В это время готовим крем. Масло смешиваем с сахарной пудрой, взбиваем. Потом опять взбиваем уже с сыром. Готовый крем распределяем по готовому коржу, нарезаем на пирожные.