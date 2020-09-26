Настоящий бешбармак и другие сытные блюда для первых холодов

Куриные ножки, запеченные в мешочке с грибами

Отличная идея, чтобы освежить вкусовые впечатления от поднадоевших голеней.

НАДО (на 5 порций): 300 — 400 г шампиньонов · 10 куриных голеней · 1 луковица · 1 морковь · соль · перец · упаковка слоеного теста (700 г) · масло для жарки · 1 яйцо.

ГОТОВИМ:

1. Мелко нарезанный лук обжариваем на масле, добавляем тертую морковь и нарезанные грибы. Солим, перчим, тушим до выпаривания жидкости.

2. В другой сковороде обжариваем голени до румяной корочки.

3. Включаем духовку на 190 °С. Тесто раскатываем и режем на квадратики достаточного размера, чтобы обхватить голень.

4. В центр квадрата кладем ложку жареных грибов с овощами, ставим ножку и собираем тесто в виде мешочка. Для надежности можно завязать мешочек пером зеленого лука.

5. Яйцо взбиваем и смазываем тесто кисточкой.

6. Выпекаем 30 минут, подаем горячими с любым гарниром или свежими овощами.

Маффины с вялеными томатами и копченой паприкой

Хороши как самостоятельный перекус или вместо булочек к супу.

НАДО (на 6 порций): 120 г муки · 2 ч. ложки разрыхлителя · 1/8 ч. ложки соли · 1 ч. ложка копченой паприки · 70 г твердого сыра · 70 мл оливкового масла · 2 яйца · 70 мл молока · 70 г маслин · 50 г вяленых томатов.

ГОТОВИМ:

1. Вяленые томаты вынимаем из масла, сушим бумажным полотенцем, мелко режем.

2. Маслины режем колечками или мелкими кусочками.

3. Натираем сыр.

4. Включаем духовку на 180 °С. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, соль и копченую паприку, сыр, перемешиваем.

5. Добавляем по очереди, перемешивая, масло, яйца (по одному) и молоко.

6. Добавляем томаты и маслины (оставьте немного для украшения сверху).

7. Раскладываем в формочки, посыпаем маслинами.

8. Выпекаем 20 — 25 минут.Древнее блюдо многих тюркских народов (башкир, татар, казахов и др.), в котором три ключевых ингредиента: мясо, бульон и лапша в виде ромбиков.

Настоящий бешбармак

НАДО (на 8 порций): 1,5 кг мяса · 4 луковицы · 1 большая морковь · штук 8 горошин черного перца · 3 лавровых листика · 600 г муки · 2 яйца · соль · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Крупные куски мяса (говядина, баранина, конина) варим с луковицей, морковью, лавровым листом и перцем 3 — 4 часа. Удаляем пену. Жир с поверхности собираем в отдельную мисочку.

2. 1,5 стакана готового бульона сливаем в другую кастрюльку и пока убираем в сторону (пусть остынет).

3. Муку просеиваем, добавляем яйца, щепотку соли и замешиваем тесто. Вместо воды используем отлитый и остывший бульон. Тесто должно получиться эластичным. Накрываем пленкой, даем отдохнуть полчаса.

4. Мясо вынимаем, рвем на кусочки.

5. Лук режем полукольцами, томим в отлитом жире на сковороде до мягкости.

6. Тесто раскатываем, нарезаем ромбами. Отвариваем его в оставшемся бульоне 2 — 3 минуты, вынимаем шумовкой.

7. Готовим бешбармак к подаче: на большое общее блюдо выкладываем горячую лапшу, сверху — мясо, а поверх него — лук. Посыпаем зеленью. Бульон процеживаем и подаем порционно в пиалах.