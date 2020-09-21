«Вкуснейший!»: Таша Строгая поделилась рецептом простейшего пирога с яблоками

По сути – это классическая шарлотка в авторской интерпретации телеведущей.

Стилист и телеведущая Таша Строгая поделилась рецептом фирменного яблочного пирога. Звезда призналась, что по сути — это классическая шарлотка, но в ее авторской вариации.

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«Вкуснейший яблочный пирог с орехами! Невероятно просто и легко приготовить, поэтому сохраните себе в закладки, побалуете потом своих близких», — презентовала его шатенка в личном блоге.

Ингредиенты для теста: 4 куриных яйца, ½ стакана сахарного песка, 1 стакан пшеничной муки, 1 чайная ложка разрыхлителя теста или соды гашеной. Все смешать, приготовить тесто.

В начинку пойдут яблоки сорта вроде Грэнни. Их нарезать на кусочки по 2-2,5 см вместе с кожурой, сердцевину предварительно удалить. Порубить 4 столовые ложки миндаля при помощи ножа. Примерно 14 штук мелкой кураги (или крупной 6) мелко порезать. Смешать все с тестом, выложить в форму, сверху посыпать кедровыми орешками (примерно 3 столовые ложки).

Духовку разогреть до 180-200 градусов, запечь до готовности (около 45-50 минут). Готовый пирог посыпать сахарной пудрой.