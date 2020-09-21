«За 10 минут»: Влад Соколовский объяснил, как приготовить вкусный стейк

Влад Соколовский не только поет и теперь катается на коньках, но и не забывает радовать своих фанатов вкусными рецептами. На этот раз артист приготовил настоящее мужское блюдо – стейк рибай. Видеороликом поделился в своем Instagram.

«Выливаем оливковое масло на гриль-панель, немного поперчили. Время жарки зависит от толщины. Наш стейк мы переворачиваем через 2,5 минуты. Ненадолго накрываем крышкой и сочный стейк уже почти готов. Выкладываем его на доску, посыпаем солью. Эти вкусности мы приготовили буквально за 10 минут», — рассказал Соколовский.

Ингредиенты:

Говядина, оливковое масло, соль, перец, овощи.

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