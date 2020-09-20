«Яблок много, теста мало»: Высоцкая обнародовала рецепт сочного фруктового пирога

Это блюдо готовят в Скандинавии.

Юлия Высоцкая в своем YouTube-шоу «Сладкое-соленое» научила готовить зрителей скандинавский пирог.

«Я впервые попробовала такой пирог в Скандинавии. Мне он ужасно понравился потому, что в нем яблок много, теста мало. И начинка получается невероятно ароматной», — рассказала актриса.

Для приготовления теста нужно взять 250 граммов муки, 125 граммов сливочного масла, 60 миллилитров ледяной воды, 5 граммов соли. В начинку пойдет 9 яблок, 80 граммов изюма, 70 граммов сахара, половинка лимона, пол чайной ложки корицы.

Для посыпки приготовьте 100 граммов грецких орехов, 90 граммов сливочного масла, 80 граммов коричневого сахара, 70 граммов муки, ¼ грамма корицы, щепотку мускатного ореха, щепотку молотой гвоздики. Дополнительно также понадобится 100 миллилитров жирных сливок.

Яблоки нарезать на кубики, сбрызнуть соком лимона. Тесто разложить по кулинарной форме, покрыть сверху пергаментом, присыпать крупой и чуть запечь на 180 градусах около 20 минут, чтобы пирог не растекся от сока яблок в дальнейшем.

Пока корж выпекается, можно продолжить приготовление начинки. В яблоки выложить вымоченный изюм, сахар, корицу.

В отдельной миске сделать посыпку, смешав сливочное масло с сахаром, пряностями мукой, орехами.

Достать корж, снять бумагу с крупой, наполнить его яблоками, сверху посыпать крошкой, поставить в духовку на 180 градусов в режиме «горячий воздух». Выпекать до готовности, подавать на стол со взбитыми сливками.